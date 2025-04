Deze F1-coureur is de rijdende finishlijn in bijzondere hardloopwedstrijd

Robert Doornbos (43) reisde als autocoureur jarenlang de wereld over. In 2005 en 2006 reed hij zelfs elf races in de Formule 1. Deze zondag stapt hij in Breda achter het stuur, maar niet om zo hard mogelijk te rijden. Nee, tijdens de Wings for Life World Run is hij de bestuurder van de Catcher Car. De auto die als rijdende finishlijn de deelnemers een voor een inhaalt en 'opveegt'.

Met topschaatser Kjeld Nuis aan zijn zijde vertrekt Doornbos zondagmiddag om half twee, een half uur na de start van de deelnemers. In eerste instantie rijdt de Catcher Car 14 kilometer per uur, maar ieder half uur komt er een kilometer bij. Na de 18 kilometer per uur worden de stappen vergroot met 4 en uiteindelijk is 34 kilometer per uur de topsnelheid.

“Nee, qua snelheid heeft het niets te maken met mijn carrière als racecoureur. We gaan heel langzaam van start en het gaat steeds iets sneller. We zullen geen G-krachten voelen”, zegt Doornbos die tegenwoordig in Dubai woont.

Duizenden deelnemers

Het hardloopevenement wordt op meerdere plekken ter wereld gehouden, met het startsein op exact hetzelfde tijdstip. Er doen wereldwijd vele tienduizenden deelnemers mee, onder wie dus ook een flinke groep in Breda. Van goed getrainde atleten of beginnende lopers tot mensen in een rolstoel. Doornbos: “Het is de taak van de Catcher Car om deelnemers in te halen. Als we je met onze auto, vol met camera’s, voorbij zijn gereden, dan ben je af. Maar voordat we iedereen hebben ingehaald, duurt wel even hoor.”

De Belg Valentin Poncelet liep vorig jaar in Breda 66,6 kilometer en was daarmee de winnaar. Het wereldrecord staat op naam van de Italiaan Giorgio Calcaterra die in 2016 een afstand van 88,44 kilometer aflegde, voor hij werd gepakt door de Catcher Car. Een jaar later haalde de Zweed Aron Anderson een afstand van 92,14 kilometer in een normale rolstoel.