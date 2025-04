Pizzeria overvallen, man wordt nog gezocht door politie

De pizzeria Domino's Pizza aan het Leonardo da Vinciplein in Den Bosch is zondagavond rond half twaalf overvallen. De verdachte sloeg na de overval op de vlucht.

Wapen

De overvaller ging ervandoor. Het is niet duidelijk of hij gewapend was. Ook wat hij heeft buitgemaakt is vooralsnog niet naar buiten gebracht.

De man droeg op het moment van de overval een lange donkere groene jas, een zwarte parajumper en hij had een zwarte tas bij zich.