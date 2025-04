Buurt boos na brand in flat, er zou vaker 'gedoe' in woning zijn

Bewoners van de flat aan de Offenbachlaan in Eindhoven, waar zondagavond en brand woedde, laten weten boos te zijn op de woningbouwvereniging. Volgens hen hebben ze vaker meldingen gedaan van 'gedoe' bij het appartement waar het vuur ontstond. Het vuur begon op een balkon en sloeg al snel over naar andere woningen. Zes appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar.

Agenten gingen ook langs de deur in nabijgelegen straten. Ze vroegen bewoners of ze iets verdachts hadden gezien en of ze camerabeelden hadden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het politieonderzoek is grootst opgezet. Maandag gaan agenten verder met sporenonderzoek.

'Woningbouwvereniging deed niets met meldingen'

Bewoners van de flat zeggen dat er al vaak melding is gedaan met betrekking tot het adres waar de brand uitbrak. De woningbouw zou daar volgens hen niets mee zou hebben gedaan.

De bewoner van het appartement was op het moment van de brand niet thuis.