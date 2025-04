Een motorrijder is maandagochtend gewond geraakt in Haghorst. Het slachtoffer kwam in botsing met een vrachtwagen.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Moergestelseweg met de Voordijk in Haghorst. De motorrijder is voor controle naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

