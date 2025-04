Man roept dat hij gaskraan heeft opengedraaid: hele flat ontruimd

Een flat aan de Offenbachlaan in Eindhoven is maandagochtend ontruimd nadat een verwarde man riep dat hij de gaskraan had opengedraaid. De man wilde aandacht omdat hij zich genegeerd voelt door instanties. Het is niet dezelfde flat als de flat aan de Offenbachlaan waar zondagavond brand woedde.

De man hing uit het raam op de eerste etage van de flat en had posters op het raam gehangen waar hij boodschappen op had geschreven. De man vroeg aandacht, omdat hij bang is, zich genegeerd voelt door instanties en geen vertrouwen heeft in de politie.

Foto: Persbureau Heitink.

De man was ook op het raam aan het kloppen. Buurtbewoners zagen het gebeuren en belden de politie. De man vertrouwde de agenten die even later bij hem voor de deur stonden niet. Ontruimen

Toen agenten hem vroegen of hij naar beneden wilde komen, zei de man - terwijl hij gereedschap in zijn hand had - dat hij de gaskraan had opengedraaid. De politie besloot daarom om het complete blok met zeker 24 appartementen te ontruimen en de omgeving ruim af te zetten. De brandweer werd ook opgeroepen.

Onderhandelaren van de politie en mensen van de ambulance gingen in gesprek met de man. Hij kwam na een tijdje zelf uit zijn appartement. De gaskraan bleek niet te zijn opengedraaid. De man is met agenten en ambulancepersoneel in een ambulance meegenomen om hem de juiste zorg te bieden. Bij een andere flat aan de Offenbachlaan, zo'n vijfhonderd meter verderop, woedde zondagavond een brand. Zes appartementen zijn onbewoonbaar en de bewoners worden ergens anders opgevangen.

