Complotposters langs de snelweg: hoe ze er komen en wanneer ze weg moeten

"Waar komt de seksualisering van kinderen vandaan?", staat er op een poster langs de A58. Al maanden, of misschien wel jaren, hangt het opmerkelijke affiche op een viaduct bij Oirschot. Onderaan de poster wordt gelinkt naar een Telegramgroep en een streamingssite, met daarop een extreemrechtse neonazi-documentaire. Hoe komt dat affiche daar? En waarom hangt het er nog steeds, zelfs na een heel weekend wegwerkzaamheden?

"Bekijk de documentaire Europa, The Last Battle. Kun jij de waarheid aan?", staat erop. In het midden zien we een foto van een kind met een flamboyant hoofddeksel met roze veren erop en blote schouders. Onderaan de poster staat een linkje naar een Telegramgroep, met in de hoek een QR-code, waarmee je uitkomt op een streamingssite. De linkjes leiden je naar een nogal controversiële documentairereeks over de Tweede Wereldoorlog. De video op de streamingssite duurt meer dan 12 uur en zit vol antisemitische complotten. De Holocaust wordt erin ontkend, er wordt beweerd dat nazi's aan zelfverdediging deden en dat Stalin in zijn greep werd gehouden door Joodse vrouwen. Een complottenketting, waar als laatste schakel ook nog een linkje met kinderseksualisering aan wordt gehangen. Zonder verdere context over wat dit met elkaar te maken heeft.

"Als het kwetsend, sterk afleidend of racistisch is, moeten we het weghalen."

Dit ophangen langs de openbare weg mag niet zomaar. Soortgelijke posters of graffiti kunnen namelijk behoorlijk aanstootgevend zijn en daar trekt Rijkswaterstaat de grens. "Soms kun je het nog zien als een soort kunst, maar als het kwetsend, sterk afleidend of racistisch is, moeten we het weghalen", vertelt een woordvoerder. Hoé die posters of graffiti er komen, is voor de instantie ook nog vaak een mysterie. "Dat moet bijna wel met een ladder zijn gedaan", reageert de instantie. Er hangen wel veel camera's bij de A58, maar die zijn toch vooral gericht op de doorstroom van verkeer. Er wordt niet per se gelet op vandalisme. "Maar mochten we zoiets zien gebeuren, dan sturen we er meteen een weginspecteur op af."

"De weg moet langere tijd afgezet worden, zodat onze schoonmakers veilig te werk kunnen gaan."