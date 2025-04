Zwemmen met warm weer is leuk, maar let vooral ook op

De komende dagen wordt het zomers warm in de provincie. Donderdag loopt de temperatuur op tot wel 27 graden. Maar wie wil zwemmen met dit zonnige weer moet wel opletten, waarschuwt Marc van der Jagt van Reddingsbrigade Nederland.

Het water in zwemplassen, vijvers, meren en andere wateren is met zo'n vijftien graden namelijk nog wel koud. Om je even een beeld te geven van hoe koud dat is: de zee is in de zomer ongeveer twintig graden en in zwembaden ligt de watertemperatuur gemiddeld rond de 26 graden. Maar is het alleen bibberen of is het ook gevaarlijk om te zwemmen als het water zo koud is als nu?