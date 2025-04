Wéér een raadsel: hoe komen fietsen en dranghek hier terecht?

Twee fietsen én een dranghek hangen boven in een wegwijzerpaal op de kruising van de Spoorlaan met de Stationsstraat in Drunen. Wie voorbij de rotonde komt, kijkt even vreemd op. Het is niet de eerste keer dat een verdwaalde fiets in de paal voor verbaasde blikken zorgt. Vorig jaar werd er in precies dezelfde paal een fiets opgehangen.

Wie de fietsen en het dranghek boven aan de paal heeft gekregen, is niet duidelijk maar degene moet even bezig zijn geweest. De wegwijzerpaal is zeker vijf meter hoog. Het blijft een raadsel of iemand in de paal is geklauterd of dat er een ladder of misschien wel een hoogwerker aan te pas is gekomen.

Het gaat in ieder geval om een terugkerend fenomeen. In januari 2024 werd er een fiets in dezelfde paal gehangen. Toen werd de fiets na een paar dagen weggehaald, omdat de borden goed te lezen waren en het geen gevaar opleverde. Dit keer hangen de fietsen er in elk geval sinds zondag en ook deze maandag hangen de tweewieler en het dranghek er nog.