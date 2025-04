Willy en René: 'Jammer voor PSV maar Ajax heeft het geluk van de kampioen'

Concurrent Ajax begint met de landstitel in zicht punten te morsen. En dus is de grote vraag bij PSV-fans: zou het toch nog kunnen? Clubcoryfeeën Willy en René van de Kerkhof zijn reëel: normaal gesproken niet. "Ajax heeft toch het geluk van de kampioen door tegen Sparta nog een punt te pakken", zegt René. "Als het verschil maar drie was dan werd het nog spannend, maar dit gaan ze niet weggeven."

Broer Willy heeft nog een heel klein sprankje hoop: "Ik denk dat Ajax bij Groningen gaat verliezen, maar dan zijn we er nog niet. PSV gaat zelf alles winnen en dan moeten we maar afwachten wat Ajax doet." Dat PSV de laatste tijd zelf weer goed draait, geeft de broers wel extra te denken. "Als we laatst van Ajax hadden gewonnen, hadden we nu op rozen gezeten", treurt Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.

Maar ook nu is er nog genoeg aan te merken, volgens Willy: "Die Ledezma sliep nog bij die eerste goal van Twente. En later pakt hij ook nog volkomen onnodig geel." René heeft al helemaal geen hoge pet op van de rechtsback: "Onbegrijpelijk dat ze in Mexico belangstelling voor hem hebben. Ik breng hem graag zelf weg!"

Willy wil ook nog wel even wat kwijt over sterspeler Malik Tillman, die het in navolging van Ismael Saibari presteerde te laat te komen voor de wedstrijdbespreking. Waardoor hij tegen Twente als reserve moest beginnen. "Ik kan dat niet snappen. Wij zijn in al die jaren nooit te laat gekomen. Nooit!" Maar volgens René was dat niet alleen hun eigen verdienste. "Onze verzorger Jac van de Ven klopte altijd op onze deur als er over tien minuten wedstrijdbespreking was." Er was nog wel een geluk bij een ongeluk volgens de broers, want Tillmans vervanger, Guus Til, vonden zij de beste man van het veld.

Over één ding zijn de gebroeders het niet eens en dat is wat PSV moet doen als het in de topper van binnenkort, tegen Feyenoord, kort voor tijd 1-1 staat. Dat is namelijk gunstig in de strijd voor plek twee, maar niet voor de laatste kansen op de titel. "Dan gaan we vol op de aanval", zegt Willy. "Hop, alles of niks!" Maar René ziet dat anders. "Ik vind 1-1 genoeg." Waarop zijn broer schampert: "En hij was vroeger aanvaller..."