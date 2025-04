Vervuilende 'staalslakken' ook in Brabant op veel plekken in de grond

Op zeker zestien plekken in Brabant zijn vervuilende 'staalslakken' gebruikt. Dat schrijft NU.nl maandag. Nederland ligt volgens de nieuwssite vol met het restproduct uit de staalindustrie, dat zware metalen bevat en de bodem vervuilt. Het is in heel het land op 115 plekken gebruikt. En dat is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg.

Nu zijn staalslakken nog op allerlei plekken in onze provincie terug te vinden. Op zeven plekken in Eindhoven, zoals bijvoorbeeld in de voetpaden in het Philips De Jongh Wandelpark. In Bavel, op de paden en parkeerplaats rond een woonzorgcomplex. Maar ook in Oosterhout, Drunen en Vlijmen zijn staalslakken gebruikt.

Vervuiling van water

Onderzoek door NU.nl en Investico, in samenwerking met De Groene Amsterdammer, brengt het gebruik van staalslakken voor het eerst in kaart. Het RIVM waarschuwde eerder al voor de vervuiling van bodem en water door staalslakken, die de huidige regelgeving niet kan voorkomen. Wie staalslakken wil gebruiken, kan dat doen zonder vergunning of melding aan de gemeente.

Staalslakken leveren de grootste milieuproblemen op als ze in metersdikke lagen worden gebruikt, bijvoorbeeld in ophogingen. In snelwegen als de A2 en A59 zijn de brokken ook ontdekt. Als ze niet goed zijn afgedekt, kunnen ze in contact komen met regenwater. Dan kunnen schadelijke stoffen uit de slakken spoelen en in de bodem, sloten of het grondwater terechtkomen.

In je huis

Dat de stoffen je huis binnen kunnen komen, is volgens toxicoloog Paul Scheepers reden tot zorg. "Juist als je het in je eigen woonwijk tegenkomt, op speelplaatsen, begraafplaatsen of jeu-de-boulesbanen, heb je eerder kans dat het onderdeel wordt van het straatstof dat onder je schoenen zit", zegt hij tegen NU.nl. Zo kunnen de zware metalen ook je huis binnenkomen, met mogelijk nadelige gevolgen voor de gezondheid.

Wie vanaf volgend jaar nog staalslakken gebruikt, moet dat melden bij de gemeente of provincie. Maar milieutoezichthouders vinden deze informatieplicht niet ver genoeg gaan en willen strengere regels.