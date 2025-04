Aangifte om deze sticker bij Joodse begraafplaats: 'Het komt dichterbij'

‘Hitler had gelijk’ staat er op een sticker die op het hek bij de Joodse begraafplaats in Eindhoven is geplakt. Dit ondertekend door de ‘Nationale Volks Socialisten’. De sticker zit pal onder een Davidster. Voorzitter Max Loewenstein van de Joodse Gemeente Brabant kreeg vrijdag een melding over de sticker en schrok: "Het komt dichterbij." Loewenstein heeft maandagochtend aangifte gedaan.

Wie op internet zoekt naar de ondertekenaars van de stickers, de ‘Nationale Volks Socialisten’, komt bij pagina’s over de NSB uit. Ritmeester: “Er wordt in ieder geval de indruk gewekt dat dit van een heel extreemrechtse groep komt. De dodenherdenking van 4 mei komt eraan. Ik sluit niet uit dat het daarmee te maken heeft. Ik hoop wel dat de politie deze groep heel snel in het vizier krijgt.”

“Dan ben je er natuurlijk alleen maar op uit om te shockeren en om mensen te kwetsen”, zegt gemeenteraadslid en vice-fractievoorzitter Tjeerd Ritmeester van de PvdA Eindhoven over de actie. Zelf is hij ook van Joodse afkomst. De sticker is in Eindhoven ook geplakt op verkeersborden vlak bij Strijp-S en het Philipsstadion. Ritmeester noemt het afschuwelijke stickers. “Ik weet ook niet van wie ze komen natuurlijk, maar het antisemitisme groeit.”

De laatste weken is het antisemitisme erger geworden, vindt voorzitter Loewenstein van de Joodse Gemeente Brabant. Er kwamen mailtjes binnen. “Het zijn er drie, maar dat is meer dan de afgelopen dertig jaar dat ik voorzitter was. Teksten als: ‘Kankerjoden, de gaskamer is nog te goed voor jullie'. Of: ‘Binnenkort, Jodenjacht, blijf binnen'. Nou, dat is toch wel een bedreiging.”

Loewenstein weet ook niet wie er achter de stickers zitten. “Ze hebben geen website of telefoonnummer.” Beelden zijn er niet, want bij de begraafplaats hangen geen camera’s. “Daar hebben we anderhalf jaar geleden wel om gevraagd. Er was graffiti op de muur gespoten. Maar de politie of gemeente zag geen noodzaak.” Loewenstein heeft dus aangifte gedaan en hij heeft het beplakken van het hek met de sticker doorgegeven bij het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI), waar incidenten van antisemitisme gemeld kunnen worden.

"Dit soort stickers worden gewoon openlijk geplakt. Vroeger zag je die niet. Het komt dichterbij. Zo begon het natuurlijk in de jaren dertig ook. Er kwamen ook stickers. Er werd een ruit ingegooid. Het gaat natuurlijk van kwaad tot erger." De sticker bij de begraafplaats is inmiddels verwijderd.