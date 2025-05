Familiezaak stopt na 127 jaar: na overlijden van Marie-José valt het doek

Na 127 jaar komt er een einde aan Wijnhandel Van Uden, een van de oudste familiebedrijven van Boxtel. Na het overlijden van eigenaresse Marie-José Felix - Van Uden (67) sluit haar man Laurens Felix (65) voorgoed de deuren van de zaak. “Zij was de winkel en de winkel was Marie-José", zegt hij. “Zonder haar kan de winkel niet verder.”

In het kleine winkelpand aan de Kruisstraat in Boxtel verdwijnen de laatste flessen wijn langzaam uit de schappen. Het is het zichtbare afscheid van een zaak die 127 jaar een begrip was in het dorp. “Marie-José en haar familie dronken zelf niet veel wijn, maar hun liefde zat vooral in de winkel en in het verkopen van goede kwaliteit wijn", zegt Laurens Felix. “Als je echt een goede fles wilde, moest je bij hen zijn. Daar stonden ze om bekend.”

Volgens Laurens kwamen klanten niet alleen voor een fles wijn, maar ook voor een praatje met Marie-José en een luisterend oor. "Ze was geen typische zakelijke ondernemer. Het ging haar niet om de winst, maar om de mensen", vertelt hij. Ze vond het vooral belangrijk om iets voor mensen te betekenen: “Zo gaf ze vertrouwen door iets mee te geven en de betaling later te regelen. Daarnaast had ze altijd tijd voor de verhalen van haar klanten.”