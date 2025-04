Meisje (14) valt acht meter naar beneden uit kermisattractie

Op de kermis in Hilversum is een 14-jarig meisje gewond geraakt na een metershoge val uit een kermisattractie. Het meisje viel zo'n acht meter naar beneden uit de Energizer, een attractie van de Tilburgse exploitant Niek Moonen.

De Brabantse kermisondernemer haalde de bijzondere attractie voor waaghalzen vorig jaar van Tsjechië naar Nederland. Sindsdien reist Moonen met de Energizer heel het land door en staat hij maandagmiddag op de kermis in Hilversum.

Flinke hoogte

De hulpdiensten kwamen maandag na het ongeval snel ter plaatste, meldt NH Nieuws. De brandweer plaatste witte schermen om het slachtoffer uit het zicht van andere bezoekers te houden. Volgens NH Nieuws hield het meisje aan het ongeval alleen een gebroken arm over. Na het ongeval is zij per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De kermis gaat door, maar voorlopig zonder de Energizer. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt het incident.