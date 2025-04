Wique (Chafim) overleden: ‘Hij raakte harten op zijn eigen manier’

Wie wel eens in de binnenstad van Breda te vinden is, kon niet om Wique heen. De man met de lange dreads is overleden. Wique leefde op zijn eigen manier, soms ook in zijn eigen werkelijkheid, en raakte daarmee de harten van velen.

Volgens hun in memoriam had Wique al lange tijd psychische problemen. Op een bijzondere manier wist hij desondanks toch altijd contact te maken met andere inwoners van de stad, of met voorbijgangers. Dat leverde hem grote bekendheid op. Sinds 2024 was hij ziek en aan het eind van het jaar werd besloten dat de medische wereld niet veel meer voor hem kon betekenen.

SMO laat weten: "De zorg richtte zich vanaf dat moment volledig op comfort, warmte en menselijkheid." Zijn laatste maanden bracht hij volgens de stichting door in een vertrouwde omgeving, omringd door mensen die hem begrepen en respecteerden zoals hij was.

Waarde voor de stad

Toen Wique ziek was, maakte hij nog één keer een uitstapje met een begeleider. Dat maakte diepe indruk: "De eigenaresse van de loempiakraam bij het Spanjaardsgat barstte in tranen uit toen ze Wique zag," vertelt SMO in een openbare afscheidsbrief. "Ze had hem lange tijd niet gezien en zich zorgen gemaakt." Het laat zien hoezeer de bekende Bredanaar geliefd was in de stad.

SMO Breda stond maandag stil bij het overlijden van Wique. "Niet omdat hij beroemd was, maar omdat hij ons liet zien wat menselijkheid is. Hoe je, zelfs met psychische problemen en een andere kijk op de wereld, van onschatbare waarde kunt zijn voor een gemeenschap."