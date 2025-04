Vrees voor vrijgekomen asbest na brand in schuurtjes achter huizen

Bij een brand aan de Herculesstraat in Rosmalen zijn maandagnacht meerdere schuren in vlammen opgegaan. Het lijkt erop dat hierbij asbest is vrijgekomen.

De brand werd rond kwart over een 's nachts ontdekt in een schuur achter een huis. De vlammen sloegen snel om zich heen, waardoor naast de andere schuren ook een auto beschadigd raakte.

Asbest in dakplaten

De brandweer zette twee blusvoertuigen en een waterwagen in om de brand onder controle te krijgen. Vermoedelijk is de brand in een van de uitgebrande schuren ontstaan. Hoe dit kon gebeuren, wordt onderzocht.

De vermoedelijke asbestdeeltjes, die bij de brand vrijkwamen, verspreidden zich in de omgeving. De asbest zat vermoedelijk in de dakplaten van de schuurtjes. De brandweer heeft de omgeving rond de schuurtjes afgezet. Een gespecialiseerd bedrijf zal onderzoeken of het daadwerkelijk om asbest gaat en deze dan ook opruimen. De deeltjes lagen onder meer in tuinen van diverse huizen aan en rond de Herculesstraat.