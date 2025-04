Nieuwe truc van nepagenten: 'Bij weigering komen we huis hardhandig binnen'

De politie Maashorst waarschuwt dat criminelen een nieuwe truc hebben om bij potentiële slachtoffers het huis binnen te komen. De oplichters gebruiken nu een nepbrief, die van de politie lijkt te zijn, om mensen onder druk te zetten.

In de brief is te lezen dat je bijna het slachtoffer geworden zou zijn van frauduleuze handelingen. "Inmiddels zijn er verdachten aangehouden en in verzekering gesteld. U wordt dan ook verzocht om uw volledige medewerking." Vervolgens wordt benadrukt dat op de telefoons van de verdachten aanwijzingen zouden staan met betrekking tot een geplande woningoverval.

'Bij weigering hardhandig'

Daarna krijgen de slachtoffers te horen dat belangrijke en waardevolle bezittingen veilig worden gesteld voor nader onderzoek. "Denk hierbij aan bankpassen, contant geld, goed, zilver en sierraden."

Vervolgens wordt benadrukt dat de brief ook een bevel van toetreding tot het huis is. "Bij weigering zijn wij genoodzaakt hardhandig de woning toe te treden."

'Wees waakzaam'

Volgens de politie Maashorst is deze nepbrief tot nu toe niet in die politieregio aangetroffen, maar wel in andere gebieden in Nederland. "Maar let op: deze brief, of een bewerkte versie hiervan, zou zomaar ook bij jou kunnen opduiken."

De politie raadt aan waakzaam te zijn. "Staat er iemand bij jou voor de deur die zegt agent te zijn en vertrouw je het niet? Om zeker te weten dat je te maken hebt met een echte politieagent, kun je vragen naar het politielegitimatiebewijs. Kan de verdachte zo'n politielegitimatiebewijs niet tonen en vertrouw je het niet, bel dan direct 112."