Ongelukken op de A58 zorgen in beide richtingen voor vertraging

Op de A58 zijn dinsdagochtend rond kwart voor acht bij Rucphen in beide richtingen op de snelweg ongelukken gebeurd. Dat zorgde voor bijna een half uur vertraging. Rond tien voor halfnegen was de weg in beide richtingen weer vrij.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. Het verkeer richting Bergen op Zoom had rond acht uur ruim een half uur vertraging. Richting Breda bedroeg de vertraging op dat moment twintig minuten.