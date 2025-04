Kermisexploitant Niek geschrokken na ongeluk met zijn attractie

De schrik zit er goed in bij de Tilburgse kermisexploitant Niek Moonen. Sinds een jaar reist hij met zijn attractie de Energizer door het land. Maandag stond hij op de kermis in Hilversum toen een 14-jarig meisje uit de draaiende attractie viel. Ze viel van acht meter naar beneden, brak haar arm en ligt in het ziekenhuis.

De hulpdiensten rukten massaal uit en er werd zelfs een traumahelikopter ingezet. Het meisje is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar ze nog steeds is.

Op dit moment tasten de onderzoekers nog in het duister: “We zitten vooral met vragen. De attractie was gekeurd, en ook maandagochtend zijn er nog testrondes uitgevoerd. Niemand drukt op de startknop als er ook maar enige twijfel is over de veiligheid.”

Een harde klap

Exploitant Moonen wil inhoudelijk niet reageren op het ongeluk tot de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn. Maar Vonk weet dat het ongeluk voor hem een harde klap moet zijn. “Die mensen zijn dag en nacht met hun attractie bezig. Ze controleren, testen, doen er alles aan om het veilig te houden. Dit is hun grootste nachtmerrie."

In zijn vijftien jaar in het vak heeft Vonk dit nog nooit meegemaakt. “Ik kan me niet herinneren dat dit op deze manier eerder is gebeurd." Ook zijn vader en opa, allebei al tientallen jaren actief in de kermiswereld, kennen geen vergelijkbaar voorval.

De Energizer blijft dicht zolang het onderzoek loopt. “Dat kan snel gaan, maar het kan ook weken duren", vertelt Vonk. Hij vindt het belangrijk dat goed wordt uitgezocht hoe het meisje kon vallen. “Alleen dan kunnen we voorkomen dat dit nog eens gebeurt."