Matwey en Daan draaien op grote hardstylefestivals: 'Dit is onze droombaan'

Matwey Martijnov (22) en Daan Tooten (21) van hardstyleduo Damaxy hebben de zomer van hun leven. Ze zijn met hun muziek in één jaar zo populair geworden, dat ze dit festivalseizoen op bijna alle grote festivals binnen én buiten Brabant draaien. "Als je me dat vijf jaar geleden had verteld, had ik je voor gek verklaard", vertelt Matwey uit Hilvarenbeek.

"Dat is wel onwerkelijk", voegt Matwey eraan toe. "Je maakt dingen mee en je komt op plekken waar je normaal gesproken niet komt." Het is voor de twee jonge dj’s snel gegaan, want ze produceren pas sinds twee jaar.

De zon schijnt volop en het festivalseizoen is van start. De twee dj's gingen voorheen naar festivals als bezoekers, maar ze beleven dit nu voor het eerst aan de andere kant van de hekken. "Afgelopen maand hebben we voor duizenden mensen gedraaid op Rebirth in Haaren. Ook zijn we geboekt op Intents, Wish, Rebellion Outdoor en Decibel", vertelt Daan uit Goirle.

Daarna draaiden de mannen op een paar andere feestjes van vrienden, totdat ze een halfjaar geleden een dj-wedstrijd wonnen en daardoor werden uitgenodigd op een groot feest. "Dat was de eerste keer dat we voor duizenden mensen moesten draaien", vertelt Daan. "Onze nummers werden goed ontvangen door het publiek en op de socials ook. Toen is het balletje gaan rollen."

Nu, een halfjaar later, hebben de dj's 43.000 maandelijkse luisteraars op Spotify. En hebben ze voor dit jaar al veertig boekingen staan in binnen- en buitenland. Er is nog wel ruimte voor verbetering vinden ze. "We zitten nog niet op het hoogste kwaliteitsniveau. We zijn nog steeds aan het leren, zo krijgen we les van andere hardstyleproducers."



De inspiratie voor de nummers die 160 beats per minuut tellen, halen de jongens uit de gekste dingen. "Dat kan echt alles zijn. Soms horen we een vet geluid of vocal in een film, spelletje of in een ander muziekgenre. Dat proberen we dan online op te zoeken of we nemen het op om als inspiratie of toevoeging te gebruiken in onze muziek."

Nu ziet het leven van de twee jonge Brabanders er druk uit, vertelt Matwey. "Naast elke dag produceren, werken Daan en ik ook nog vier dagen ergens anders. Op dit moment studeer ik ook nog af voor mijn opleiding commerciële economie. In het weekend hebben we meestal één of twee optredens. Gelukkig regelt het boekingskantoor de rest."