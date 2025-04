Sander Duits terug bij RKC, als hoofdtrainer: 'Professionele familieclub'

Met Sander Duits heeft RKC Waalwijk de nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen binnen. De 41-jarige Duits speelde als voetballer 139 officiële wedstrijden voor RKC en was daarna vier jaar assistent-trainer in Waalwijk. Hij is momenteel werkzaam als assistent-trainer bij FC Twente en wordt bij RKC Waalwijk de opvolger van Henk Fraser. Hij maakte eerder deze maand al bekend na dit seizoen te vertrekken.

Duits tekent voor twee jaar bij RKC Waalwijk, de club waar hij in 2010 kwam voetballen. In zijn eerste seizoen werd hij kampioen in de Keuken Kampioen Divisie. Op dat niveau begint hij waarschijnlijk ook aan zijn eerste avontuur als hoofdtrainer. De Waalwijkers verkeren in degradatienood en hebben nog vier wedstrijden om te proberen de play-offs te halen.

De club was volgens de nieuwe technisch directeur Bernard Schuiteman op zoek naar een talentvolle trainer. "Het past bij Waalwijk om zo’n talentvolle oefenmeester de kans te geven zich te bewijzen. Sander is tactisch sterk, heeft analytisch vermogen, beschikt over de kwaliteit om zijn visie over te brengen op spelers en is een verbinder."

"Heb RKC Waalwijk leren kennen als een club die ambitieus is."