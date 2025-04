KNVB onderzoekt bizarre wedstrijd: 'Dit lijkt pure matchfixing'

De aanklager van de KNVB is een onderzoek gestart naar een zaalvoetbalwedstrijd tussen ZVC Veenendaal en de Bossche club DZV/H. vd Biggelaar. Het duel eindigde afgelopen vrijdag in 3-23 en daardoor wonnen de Bosschenaren de tweede periode. "Dit lijkt pure matchfixing", schrijft SC Olympic, de club die door deze bizarre uitslag niet mag gaan strijden om promotie naar het hoogste niveau.

Zaalvoetbalclub SC Olympic uit Westervoort had goede papieren om zich te plaatsen voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Het doelsaldo was voor de laatste wedstrijd acht goals beter dan DZV uit Den Bosch. Olympic won zelf met 1-8 van FC Coronaas en leek al bijna zeker te zijn van het toetje van de competitie.

In Veenendaal vond echter een heel bijzondere wedstrijd plaats. Met rust stond de plaatselijke club namelijk met 3-2 voor, maar in de tweede helft werd er in 20 minuten tijd 21 keer gescoord door de bezoekers. De Brabanders wonnen met 3-23 en gaan daardoor als periodekampioen meestrijden om promotie. ZVC Veenendaal mag dat ook gaan doen als hoogst geklasseerde ploeg zonder periode.