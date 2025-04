Flikkerende lampen in deze wijk: stroomnet is overvol

Het stroomnet in Brabant is overvol. Tot zover niks nieuws, maar nu merken inwoners in de wijk Paleiskwartier in Den Bosch het ook thuis. Veel bewoners melden in huis last te hebben van flikkerende lampen. Ondertussen kan de Paleisbrug geen nieuwe liften krijgen en duurt de oplevering van nieuwe appartementen in de wijk langer dan gepland. Allemaal door het gebrek aan stroom in de omgeving.

Op een filmpje op social media is te zien hoe lampen boven een eettafel zachtjes flikkeren. Het filmpje is afkomstig van iemand uit de wijk Paleiskwartier. Meerdere mensen uit de omgeving laten weten het probleem te herkennen. Het is waarschijnlijk het gevolg van een overbelast stroomnet, zo meldt Dtv Nieuws. De lage spanning komt vooral op bepaalde momenten van de dag door. Volgens netbeheerder Enexis gaat het om momenten waarop er in de buurt veel elektriciteit wordt gebruikt. Denk aan het moment waarop veel mensen thuiskomen van hun werk en bijvoorbeeld tegelijkertijd de elektrische auto willen opladen.