Bij een botsing tussen twee auto's is dinsdagmiddag een man gewond geraakt op de A58 bij Gilze richting Bavel. De auto's botsten rond het middaguur achterop elkaar. De gewonde zat in de voorste auto. Na het ongeluk ontstond een lange file richting Bavel, die is aan het oplossen.

De file zorgde rond kwart voor een voor een vertraging van ruim een uur. Een bergingsbedrijf heeft de auto’s getakeld en afgevoerd.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.