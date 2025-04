Niet alle dieren geholpen door de dierenambulance: zo zit dat

Twee katten die zuurstof krijgen van personeel van een reguliere ambulance, terwijl personeel van de dierenambulance erbij staat te kijken. Het deed de wenkbrauwen zondag fronsen bij een brand in een appartementencomplex in Eindhoven. Bij noodgevallen bel je 112, dat weet iedereen. Maar wat als je huisdier in de problemen komt, of als je een gewond dier op straat ziet?

“Een dierenambulance is er in beginsel er alleen voor zwerfdieren en wilde dieren en niet voor huisdieren met een eigenaar,” legt Alma uit. Wel kunnen ze helpen bij een noodgeval, zoals een brand waar ook huisdieren bij zijn betrokken. “We komen dan vaak op verzoek van de hulpdiensten en assisteren ze dan.”

Over wat een dierenambulance precies kan betekenen, bestaan veel misverstanden, weet beheerder Alma van Dorenmalen van de Regionale Opvang Zwerfdieren Eindhoven. "Veel mensen denken dat het bij een dierenambulance hetzelfde werkt als bij een gewone ambulance, maar wij zijn er vooral om dieren veilig te stellen en te vervoeren, bijvoorbeeld naar een dierenarts of tijdelijke opvangplek.”

Eigen telefoonnummer

Een dierenambulance draait vaak op vrijwilligers, omdat de organisaties afhankelijk zijn van donaties en dus beperkte budgetten hebben. "We hebben niet allemaal dure apparatuur aan boord. Het volledig inrichten van een ambulance met medische voorzieningen en gekwalificeerd personeel is simpelweg te duur”, aldus Alma.

Anders dan bij gewone ambulances is de dierenambulance niet landelijk geregeld. Gemeentes of regio's hebben een eigen organisatie voor het vervoer en de opvang van dieren. Die hebben allemaal hun eigen telefoonnummer. Het is dus handig om het nummer van de dierenambulance in jouw regio op te slaan in je telefoon.

Noodsituaties

Als je een gewond dier of zwerfdier ziet, kun je de dierenambulance bellen. Die proberen altijd een eigenaar te traceren. “De kosten om een zwaargewond dier te behandelen, kunnen al snel oplopen tot honderden euro’s," vertelt Alma. "Je probeert een dier te stabiliseren totdat je een eigenaar vindt. De kosten om het te behandelen, kunnen al snel oplopen tot honderden euro’s, De eigenaar kan daar dan zelf over beslissen.” Is er geen eigenaar te vinden, dan betaalt de dierenambulance zelf de rit én de kosten voor de hulp of opvang van het dier.

Heb je een noodgeval met je huisdier? Dan bel je volgens Van Dorenmalen het beste met je eigen dierenarts. Wel kan de dierenambulance tegen betaling helpen met vervoer.

Met katten Loki en Shira gaat het na de brand van zondag weer goed. Ze mochten maandag weer naar huis.