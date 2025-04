Oud-winnares wil zoveel mogelijk geld ophalen bij Wings for Life World Run

Sandra Laros (53) uit Oosterhout is een hardloper in hart en nieren. De Wings for Life World Run in Breda is een bijzonder evenement voor haar. In 2015 was ze de vrouw die in de wedstrijd de meeste kilometers liep, in 2017 had ze het grootste team en komende zondag doet de ambassadeur met een enorm team mee: “Ik vind het leuk om een heel eind te rennen, maar mijn grootste doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel.”

Sandra Laros is vanaf haar twaalfde actief als atleet. Op de baan haalde ze de Nederlandse top en in het veldlopen haalde ze zelfs het EK en WK.

Tot het jaar 2000 liep ze op een hoog niveau, maar ook daarna trok ze vaak haar hardloopschoenen aan. In 2015 was Sandra erbij toen de Wings for Life World Run voor het eerst in Breda werd gehouden. Ze hield het ruim 37 kilometer vol, voordat ze werd ingehaald door de Catcher Car. Als deze bewegende finishlijn voorbij is gereden, ben je af. Een jaar later koos ze ervoor om de wedstrijd in de Amerikaanse staat Florida te doen. “Omdat overal ter wereld de start op hetzelfde moment is, begonnen we daar om zeven uur 's ochtends. Ik haalde toen de 39 kilometer en werd de vierde vrouw.”

Lees ook Deze F1-coureur is de rijdende finishlijn in bijzondere hardloopwedstrijd

Dit jaar hoopt Sandra in Breda weer een forse afstand af te leggen, maar haar belangrijkste doel is iets anders dan winnen. Ze wil namelijk met een zo groot mogelijk team meedoen. “In 2017 hadden we het grootste team met 150 deelnemers, dit jaar staat de teller van ‘Roll and run’ op 174. We hebben al 8100 euro opgehaald.”

In de genen Dat hardlopen in de genen zit van Sandra en haar man Marcel, blijkt uit het feit dat hun zonen Lars en Niels talentvol zijn. Niels behoort zelfs tot de absolute wereldtop en werd vorig jaar uitverkozen tot Europees atletiektalent van het jaar. Op de Olympische Spelen haalde hij de zesde plaats op de 1500 meter.

Lars, Niels, Marcel en Sandra Laros. (Foto: Johan Manders)

Onderzoek

De totale opbrengst van de Wings for Life World Run is voor onderzoek naar ruggenmergletsel. “Voor veel mensen is het vanzelfsprekend dat ze kunnen hardlopen. In mijn werk als fysiotherapeut zie ik dat dat zeker niet voor iedereen zo is. Daarom vind ik het mooi dat wereldwijd vele duizenden mensen meedoen aan dit evenement. Of ze nou rennen, wandelen of in een rolstoel zitten, ieder heeft zijn of haar eigen doel.”