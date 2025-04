Jeanne gaat nog één keer naar het graf van haar gebombardeerde overburen

Toen Jeanne Vetjens 14 jaar oud was, werd het huis van haar overburen gebombardeerd. Een verdwaalde granaat vloog over haar ouderlijk huis in het bevrijdde Dongen en belandde bij de buren. "Vijf van de acht kinderen gingen daarbij dood, dat vergeet ik nooit meer", vertelt ze. Nu is ze op leeftijd, woont ze in Stiphout en rijden we aan de vooravond van Dodenherdenking nog één keer met haar naar Dongen voor een laatste groet.

Ze staat ons al op de oprit op te wachten, samen met haar kat. Het is heerlijk weer en Jeanne ruikt naar parfum. Ze zou met álle liefde zelf naar Dongen kachelen, maar sinds ze per ongeluk haar auto total-loss reed tegen de bieb in Helmond, mag dat niet meer. “Ik had het gas en de rem door elkaar gehaald. Maar verder heb ik dat nog nóóit gehad”, vertelt ze.

Jeanne is nog erg zelfstandig, zelfs met 94 jaar. Ze woont nog in haar eentje in Stiphout. Rollator uitklappen? Dat wil ze zelf doen. Uitstappen? Kan ze zelf. Dongen kent ze overigens nog op haar duimpje, want 'hier heb ik nog gefietst’. En terwijl we de parkeerplaats van Begraafplaats De Kremer oprijden, vertelt ze trots hoe zij de chauffeur was van haar vriendinnengroepje, omdat de rest niet zo van rijden hield.

Waarom Jeanne nu in Dongen is, heeft alles te maken met een specifieke avond, 11 januari 1945, in de Kanaalstraat. Jeanne was 14 jaar en haar ouders runden het café waar zij met haar broers en zusjes boven sliep. Op één avond, toen ze al in haar bedje lag, werd ze wakker van een enorme knal. “Ik hoorde het glas van het café rinkelen”, vertelt ze. Haar broer, die een jaar ouder was, rende de trap af. Het huis van de overburen was gebombardeerd.