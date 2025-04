Ballonvaarder Sven mocht twee weken varen in Saudi-Arabië: 'Bizar mooi'

Normaal gesproken hangt hij tussen de Brabantse wolken, maar de afgelopen twee weken was ballonvaarder Sven de Hoogd op een andere bijzondere plek. De Bredanaar mocht met wat andere piloten uit het buitenland ballonvaren in Saudi-Arabië. En dat deed hij in zijn eigen Nederlandse luchtballon. "Dit was zo bijzonder mooi", vertelt Sven trots.

Sven heeft aardig wat ervaring met ballonvaren. Hij is eigenaar van Ad Ballon en hangt regelmatig boven het Brabantse landschap. Afgelopen maart kreeg hij plotseling een uitnodiging om in Saudi-Arabië te komen ballonvaren op het AlUla Skies Festival. De Bredanaar is dinsdag pas een paar uurtjes terug in Nederland als hij trots over zijn ervaring vertelt. "Het was bizar mooi. Normaal gesproken ga ik hier in Brabant over dorpjes, steden en grasvelden. Daar hing ik plotseling boven zandvlaktes en machtig mooie rotsformaties. Ik heb schitterende vaarten gemaakt over het gebied", vertelt Sven.

Sven maakte ballontochten door de woestijn in Saudi-Arabië (foto: Sven de Hoogd.

Dat hij naar het festival in Saudi-Arabië ging, wist de ballonvaarder tot kort geleden nog helemaal niet. Bij het festival worden een paar ballonvaarders vanuit heel Europa uitgenodigd samen om tochten te komen maken. "Ze hadden uitnodigingen gestuurd naar mensen uit bijvoorbeeld Spanje, Portugal en Frankrijk. Een aantal kon niet, dus toen hebben ze mij halverwege maart benaderd. Het stond altijd al op mijn lijstje om heen te gaan." En zo ging Sven als enige Nederlander naar het festival. Een enorme eer, vindt hij. Er moest wel snel van alles voor geregeld worden. "Binnen twee dagen moesten alle spullen om te kunnen ballonvaren klaarstaan, zodat die konden worden opgehaald voor transport. We hebben in een loods snel alles bij elkaar gepakt, gasflessen geleegd en de brandstof uit de ventilator gehaald. Twee dagen later was het onderweg naar Saudi-Arabië."

Samen met een handje andere piloten varen over de zandvlakte (foto: Sven de Hoogd).

Halverwege april stapte Sven zelf ook op het vliegveld. Samen met zijn vader, want die had hij meegenomen als crew. Van tochten over monumentale graven tot werelderfgoedlocaties: vader en zoon deelden de mooiste ervaringen tijdens het festival. "Het varen in een ander land, dat je totaal niet kent, dat is zo'n mooie ervaring. Ik ben trots dat ik dat heb mogen doen." Het is een hoogtepunt uit zijn ballonvaartcarrière. En er staan nog meer mooie tochten te wachten. Sven heeft namelijk nog een verlanglijstje. "Turkije, Australië, Nieuw-Zeeland", somt hij op. "Ik ga het lijstje stap voor stap afwerken."