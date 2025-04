Noa Lang verrast supporter Gijs en geeft hem de dag van zijn leven

De 17-jarige Gijs is groot fan van PSV en mist geen enkele wedstrijd van 'zijn' club. Maar de jongen is ook slechthorend en kampt met longproblemen, waardoor hij iedere nacht slaapt met extra zuurstof. Zijn favoriete speler, Noa Lang, verraste Gijs daarom om hem de dag van zijn leven te bezorgen.

Door zijn longproblemen moet Gijs vaak langdurig in het ziekenhuis verblijven en slaapt hij iedere nacht met extra zuurstof. Voetbal is het hoogtepunt van zijn leven, in het bijzonder PSV. Gijs mist geen enkele wedstrijd van de club.

De club besloot hem daarom te verrassen. Gijs werd samen met zijn ouders met een smoesje naar het stadion gelokt. Daar werd hij gevraagd om een videoboodschap op te nemen om PSV aan te moedigen. Maar wat de jongen niet wist, is dat zijn bonusmoeder al een brief had gestuurd waarin ze vertelde dat Gijs enorm fan was van Lang. En dus, terwijl Gijs voor de camera wat begon te vertellen, kwam Noa Lang hem verrassen. Dat is te zien in een video die Eredivisie over de dag heeft gemaakt.

"Wayo", riep Gijs geschrokken toen de speler plotseling achter hem stond. De twee gaven elkaar een knuffel. "Ik bijt niet hoor", zei Noa Lang lachend. "Wayo", zei Gijs nog een keer.

De fan mocht bij Lang in de auto stappen om samen een rondje te maken. Daarna gingen ze het voetbalveld in Eindhoven op om een balletje te trappen. Voor Gijs was het een en al genieten. Als kers op de taart maakte hij kennis met wat andere PSV-spelers en kreeg hij gesigneerde schoenen van Lang. "Je ziet hoe blij je iemand maakt. Dat is toch wel waarvoor ik het doe", zei Noa Lang achteraf.