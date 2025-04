Politie achtervolgt scooterrijder die gevaarlijke situaties veroorzaakt

Een verkeershufter is zondag aangehouden na een dollemansrit door het buitengebied in Oss. Dat is dinsdagnacht bekendgemaakt.

Milieu-inspecteurs reden bij de Osse meren toen ze een hoop herrie van een uitlaat hoorden. Ze zagen echter niets. "Pas op het laatste moment zagen wij een zwarte scooter zonder verlichting, met een bestuurder compleet in het zwart gekleed, voorbijvliegen met een enorme snelheid." Daarop keerden de milieu-inspecteurs hun dienstvoertuig en gingen ze achter de scooterrijder aan. Die verdween uit het zicht, maar kon via het enorme kabaal van de uitlaat snel weer getraceerd worden.