Boswachter ziet eerste levende das bij burcht waar gif was neergelegd

Sem van Hoogstraten van Staatsbosbeheer is blij. Bij de grote dassenburcht in natuurgebied Maasheggen bij Vierlingsbeek is weer een levende das op camera vastgelegd. Op vrijdag 19 april werd bij de veertig ingangen wit poeder gevonden, vermoedelijk ging het om gif.

De das werd gefilmd bij een van de burchten waar het witte poeder was gevonden. Op de beelden is te zien hoe de das rondsnuffelt en even blijft hangen om wat mais te eten, dat bewust is gestrooid om het dier beter in beeld te krijgen.

'Ik schrok in eerste instantie'

"Het dier zag er op de beelden niet per se dun of ongezond uit", vertelt boswachter Van Hoogstraten woensdagochtend. Toch schrok hij in eerste instantie bij het zien van de das. "Het dier had een heel donkere snoet. Maar toen ik thuis nog eens rustig alle beelden bekeek, zag ik hem eerst voor de camera komen, toen weglopen en vervolgens terugkomen met die donkere snoet. Waarschijnlijk had hij even gewroet op een akker."

De beelden van de das zorgen voor opluchting binnen zijn team. Ze waren namelijk bang dat de dieren zouden overlijden door het gif. "Zo'n negen dagen lang was het stil geweest rond de burcht, al vonden we geen dode dieren. We hadden een tijdje geleden wel al loopsporen gevonden. Dat was ook al positief, dat er dus over de burcht was gelopen."