Asbest vrijgekomen bij brand die schuurtjes en auto verwoestte

Bij de brand aan de Herculesstraat in Rosmalen, waarbij maandagnacht meerdere schuren in vlammen opgingen en een auto beschadigd raakte, is asbest vrijgekomen. Dat meldt de gemeente Den Bosch.

De asbest werd ontdekt in het dak van een schuurtje. Dinsdag werden de asbestdeeltjes nat gemaakt om verdere verspreiding te voorkomen. Deze woensdag wordt door een gespecialiseerd bedrijf begonnen met het verwijderen van de asbestdeeltjes. Buurtbewoners zijn hierover geïnformeerd.

De kans op gezondheidsrisico's zijn volgens de gemeente klein. "Wel adviseren we bewoners die dinsdag in hun tuin zijn geweest om uit voorzorg hun kleren apart te wassen, het liefst op 60 graden, en hun handen goed te wassen met water en zeep." Vlammen sloegen snel om zich heen

De brand aan de Herculesstraat werd rond kwart over een maandagnacht ontdekt in een schuur achter een huis. De vlammen sloegen snel om zich heen, waardoor naast de andere schuren ook een auto beschadigd raakte. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. De asbestdeeltjes, die bij de brand vrijkwamen, verspreidden zich in de omgeving. De brandweer heeft de omgeving rond de schuurtjes afgezet. De deeltjes liggen onder meer in tuinen van diverse huizen aan en rond de Herculesstraat.

Foto: René van Hoof.