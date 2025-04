Peter Maes per direct weg als trainer Willem II

Peter Maes is per direct weg als trainer van Willem II. De Belg stond zwaar onder druk vanwege tegenvallende resultaten. Na de winterstop wist de club nog geen wedstrijd te winnen. "Er is een ommekeer nodig. Ik bleef strijdbaar, maar de resultaten bleven uit. Uiteindelijk telt maar één doel, en dat is handhaving voor Willem II", zegt Maes woensdag op de website van de voetbalclub.

Volgens Freek Heerkens, interim-technisch directeur van Willem II, lukte het maar niet om de negatieve reeks te doorbreken. "Daarom hebben we na verschillende gesprekken in goed overleg besloten de samenwerking per direct te beëindigen. Het doet zeer om vroegtijdig afscheid te nemen van Peter. Hij heeft met ontzettend veel passie de club teruggebracht naar het hoogste niveau en daarvoor zijn we hem enorm dankbaar."

Willem II haalde dit kalenderjaar pas twee punten uit dertien wedstrijden. Maes besefte dat een ontslag in de lucht hing, zo liet hij enkele weken geleden weten tegenover Omroep Brabant. "We werken keihard voor een resultaat, al botsen we weleens op limieten. Het geloof en enthousiasme in de spelersgroep zijn er om dit om te draaien. En als dat niet zo is, dan is er maar één oplossing. Dat hoef ik jullie niet te vertellen.”

Kampioen

Maes werkte bijna twee seizoenen in Tilburg. Hij werd vorig seizoen al vroeg na de start aangesteld als vervanger van de ontslagen Reinier Robbemond. De Belgische trainer wist de ploeg uit de onderste regionen te halen en uiteindelijk werd overtuigend de titel gepakt in de Keuken Kampioen Divisie.

In de Eredivisie draaide zijn team tot de winterstop mee in de middenmoot, maar in 2025 ging het bergafwaarts met de prestaties. Na het vertrek van Maes krijgt Kristof Aelbrecht nu de taak om de Tilburgers in de Eredivisie te houden. Hij krijgt daarbij ondersteuning van hoofd jeugdopleiding Eric Hellemons en jeugdtrainer Pim Hendrix, die beiden bij het eerste elftal zijn gehaald.

Spannend slot

Willem II staat momenteel zestiende in de Eredivisie. Er zijn nog vier wedstrijden te spelen en daarin moet het proberen die plek en daarmee een ticket voor de play-offs voor handhaving vast te houden. Het verschil met nummer zeventien Almere City FC is vier punten, al speelde die ploeg al wel een wedstrijd meer. Hekkensluiter RKC Waalwijk volgt op vijf punten.