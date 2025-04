Bewoner gered uit brandend huis door buurtbewoner met ladder

In een huis aan de Volderhof in Helmond is woensdagochtend rond negen uur brand uitgebroken. Een vrouw wist dankzij een buurtbewoner met een ladder uit het huis te komen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Even daarvoor werd al een kindje uit het huis gered, zo bleek later.

Er waren op het moment van de brand ook zeven katten in het huis. Zij zijn gered door de brandweer en hebben de brand overleefd. Een kat zit nog in het huis en laat zich moeilijk vangen. "Maar ook die heeft de brand overleefd", aldus een 112-correspndent van Omroep Brabant.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

Reddingsactie

Toen de brand uitbrak, werden de bewoners geholpen door een buurtbewoner om naar buiten te komen. Er werd een ladder tegen het raam had gezet. Zo kon de vrouw naar beneden klimmen. Een kind dat de vrouw in haar armen had, bleek kort daarvoor door buurtbewoners te zijn opgevangen. Overbuurvrouw Corrie riep samen met de buurtbewoners naar de vrouw dat zij het kind in hun handen moest laten vallen.

Zowel de vrouw als het kind hebben rook ingeademd. De vrouw raakte ook gewond aan haar voet. De brandweer was met meerdere brandweerwagens aanwezig, meldde de Veiligheidsregio. Ze sprak over een 'behoorlijke brand'. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.