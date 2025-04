Eigenaar kermisattractie reageert: 'Er was niks mis met de Energizer'

Eigenaar Niek Moonen van de kermisattractie waar maandag een 14-jarig meisje uitviel, zegt dat er niets aan de hand was met de Energizer in de dagen voor het ongeluk. Ooggetuigen vertellen dinsdag tegen De Telegraaf dat het apparaat meerdere mankementen vertoonde voor het ongeluk. Volgens Moonen is dat onzin.

De berichten over mogelijke mankementen aan de Energizer doen Moonen veel. “Ik kan me daar helemaal niet in vinden”, zegt hij aangeslagen. Op de dag van het ongeluk was hij samen met zijn zoon ter plekke. “Een hoofdsteun die losraakte? Nee, dat is echt niet gebeurd”, reageert hij stellig.

Ook verhalen over een losgeschoten beugel klopt volgens hem niet. “Dat is onzin. Als een beugel los zou zijn gegaan, dan was er eerder al iets gebeurd en dat is niet zo."

Motorstoring dagen eerder Moonen bevestigt wél dat er eerder een technische storing was, maar volgens hem stond die los van het ongeluk. “Op 23 april is een motor van de attractie vervangen", vertelt hij. Er zou een veertje klem zijn komen zitten in de motor, waardoor deze automatisch uitschakelt. "Dat is een ingebouwd veiligheidsmechanisme. De mensen merken daar niks van. Zij stappen netjes uit en wij controleren alles.”

Op een filmpje van zondag dat de krant in handen heeft is te zien dat een handvat aan de beugel loszit. De NVWA laat aan onze mediapartner NH Nieuws weten het filmpje van de attractie te kennen, “maar er zijn niet eerder meldingen bij ons binnengekomen over een defect aan de attractie.” Moonen geeft aan dat hij de beelden van die dag heeft overhandigd aan de officier van justitie. "We zijn nog in afwachting van het onderzoek. We weten nog steeds niet hoe dit heeft kunnen gebeuren", zegt hij.

In shock

Het ongeluk hakt er stevig in bij de familie Moonen. “Mijn zoon, die de attractie bediende, is er helemaal kapot van. Het gaat niet goed met hem. Hij is gelukkig in gesprek met professionals”, zegt Moonen, hoorbaar geëmotioneerd. “We zijn heel bezorgd om het meisje. Gelukkig hoorden we snel na het ongeluk dat ze niet in levensgevaar was en nog met de EHBO heeft kunnen praten. Maar verder weten we niets", zegt hij terwijl hij zijn tranen wegveegt.

De media-aandacht is overweldigend, zegt Moonen. “Ik ben zeker 250 keer gebeld en ook mijn familie wordt lastiggevallen. Maar voor mij gaat het nu maar om twee dingen: dat het goed komt met het meisje en met mijn zoon. De rest kan me gestolen worden.”