Jeanne (77) vond steun bij Maria tijdens ziekte: ‘Het gaf me kracht’

Al tien jaar biedt een klein Mariakapelletje in Boxtel steun aan Jeanne Sterks (77) en haar man, die beiden ernstig ziek zijn geweest. Ze komen er dagelijks voor een gebedje of het aansteken van een kaarsje. Dit jaar, vlak voor de Mariamaand, is het kapelletje opgeknapt.

Jeanne Sterks is katholiek opgevoed, maar noemt zichzelf niet streng gelovig. Toch is Maria altijd belangrijk voor haar geweest. “Sinds ik jong ben, steek ik overal waar ik een Mariabeeld zie een kaarsje aan,” vertelt ze. Wat ze bij Maria voelt, is lastig uit te leggen. “Het is alsof er altijd iemand voor je is en naar je luistert.” Elk jaar in mei fietst Jeanne samen met haar man naar Den Bosch. Voor katholieken is mei een bijzondere maand: het is de zogenoemde ‘Mariamaand’, waarin mensen extra stilstaan bij Maria, de moeder van Jezus. “We steken dan altijd een kaarsje aan in de Sint-Jan,” zegt de 77-jarige. “Zo’n tien jaar geleden zag ik op de terugweg een klein Mariakapelletje. Toen dacht ik: dat wil ik ook in onze buurt.” In 2015 kreeg Jeanne met hulp van buurtbewoners een eigen kapelletje in het parkje tegenover haar appartement in Boxtel. “Ik ga er elke dag even naartoe. En mijn man steekt ’s avonds een kaarsje aan als er nog geen brandt.”

“Ik geniet nu veel meer van de kleine dingen in het leven.”

Het Mariakapelletje bood Jeanne juist in moeilijke tijden extra steun. Jaren geleden kreeg ze een paar keer kanker. Haar man werd twee keer zo ernstig ziek dat hij het maar net overleefde. “Op zulke momenten zocht ik steun bij Maria. Dan voelde ik op een of andere manier rust en kracht om door te gaan”, vertelt ze. Inmiddels gaat het weer beter met Jeanne en haar man. “Ik ben blij dat we er nog zijn. Ik geniet nu veel meer van de kleine dingen in het leven.” De plek werd niet alleen belangrijk voor hen, maar voor meer mensen in de buurt. Jeanne: “Je ziet hier elke dag mensen komen. Niet iedereen kan of wil nog naar de kerk, dit is laagdrempelig. Je hoeft niks. Gewoon even stil zijn of een kaarsje aansteken.”

“Het is fijn om even stil te kunnen staan.”

Na tien jaar was het oude beeldje versleten. Een buurtbewoner besloot er iets aan te doen en maakte zelf een nieuw houten huisje, waarin hij een nieuw Mariabeeldje plaatste. “Hij heeft er een half jaar aan gewerkt en wilde het per se voor mei af hebben. Dat is gelukt.” Want in mei komen er vaak meer mensen naar het kapelletje. “Dan krijgt Maria altijd extra bloemen,” zegt Jeanne lachend. Ook voor wie niet gelovig is, kan het kapelletje volgens haar waardevol zijn. “Het is fijn om even stil te kunnen staan, juist met alles wat er in de wereld gebeurt. En je te beseffen hoe goed we het hier eigenlijk hebben.” Op donderdagavond 22 mei wordt het nieuwe Mariabeeldje traditiegetrouw ingezegend door de pastoor.