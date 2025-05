Stroomuitval in heel Brabant, zo zijn we erop voorbereid

Stel je eens voor dat er in heel Brabant geen stroom is: tankstations zijn dicht, lantaarnpalen en stoplichten doen het niet en alle liften staan stil. In Spanje en Portugal was dat deze week voor even realiteit. Wat zou er gebeuren als in Brabant de stroom uitvalt? Hoe goed is onze provincie dan voorbereid?

Marieke van Wijk is hoofd crisiscommunicatie bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en weet er alles van. "Het eerste waaraan je merkt dat er een stroomstoring is, is dat mensen in de lift vastzitten. In Spanje en Portugal moesten mensen deze week massaal uit de lift worden gered. Dat gebeurde ook in februari bij de grote stroomstoring in Breda. Toen zaten huishoudens anderhalf uur zonder stroom. Ook in het verkeer was het chaos omdat de stoplichten niet werken."

Gouden uren

Communicatie is belangrijk en lastig als de stroom uitvalt, weet Van Wijk. "De eerste twee uur noemen we daarom ook de gouden uren. Dan doen de telefoonlijnen het nog en moeten we snel schakelen, inwoners informeren en afspraken met andere veiligheidsregio's en gemeenten maken."

Na die twee uur valt alles uit. "Dan weten we dus ook niet waar er brand is en of er mensen vast zitten in een lift. Dan moeten we ouderwets werken met bijvoorbeeld zendapparatuur of gewoon op en neer rijden om een boodschap te vertellen", zegt ze. Maar ook dat is lastig. "Na een tijdje is namelijk de benzine op en ook tankstations werken niet bij een grote stroomstoring."

Noodaggregaat

Gelukkig heeft de veiligheidsregio daar een oplossing voor. "We hebben afspraken met bedrijven die grote hoeveelheden diesel hebben staan, in olietankers bijvoorbeeld. Daarmee kunnen we onze auto's en noodaggregaat voorzien van brandstof."

Ook bij het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven is het noodaggregaat een grote vriend. "Alle voorzieningen, installaties en apparatuur blijven gewoon werken door noodstroom-aggregaten. Alle zorgactiviteiten kunnen dus doorgaan", meldt het ziekenhuis. Ook oefent het ziekenhuis met situaties waarbij belangrijke voorzieningen uitvallen. "Jaarlijks voeren we een noodstroomtest uit en wekelijks wordt getest of de noodstroomaggregaten werken."

Zichtbaar op straat

Van Wijk vervolgt: "De elektrische apparaten van de brandweer kunnen niet worden opgeladen en de voertuigsystemen krijgen ook problemen. Het is vooral lastig om mensen in nood te helpen omdat niemand de meldkamer kan bereiken. Daarom moeten we op straat zichtbaar zijn. Samen met het Rode Kruis zetten we dan noodsteunpunten op waar mensen terechtkunnen met vragen."