Niet voor het geloof, wel voor elkaar: Mariëlla en vader (70) lopen Camino

De pelgrimstocht naar het Spaanse Santiago de Compostella, beter bekend als de Camino, wordt steeds populairder. Waar de tocht van oorsprong een religieus karakter had, trekken tegenwoordig ook steeds meer toeristen en recreatieve wandelaars naar het noorden van Spanje. Onder hen Mariëlla van Vugt (32) uit Breda, die samen met haar 70-jarige vader Ari deze bijzondere reis maakt. “Mooi om dit samen te doen nu het nog kan.”

Mariëlla en haar vader lopen de tocht niet vanuit religieuze overtuiging. “Voor ons gaat het vooral om de ervaring: samen actief bezig zijn, door de natuur wandelen, Spaanse dorpjes ontdekken en onderweg mensen uit allerlei landen ontmoeten.” Toch speelt de spirituele waarde van de plek en de rijke geschiedenis wel een rol in hun motivatie. “Het is fijn om actief en sportief bezig te zijn, en het is een ander soort reis dan een standaard zonvakantie.” Daarnaast is het voor hen een manier om hun band te versterken. “Als je samen zo’n tocht maakt, heb je andere gesprekken en kom je dichter tot elkaar.” 120 kilometer in 7 dagen

Op 27 april zijn Mariëlla en haar vader gestart met wandelen in Valença, een plaatsje net over de grens in het noorden van Portugal. Ze volgen de Camino Portugués, maar kozen bewust voor een alternatieve en rustigere route: de Camino Espiritual. “Deze route brengt ons langs de kust en is een stuk rustiger, maar ook wat zwaarder.”

Foto: Mariëlla van Vugt

Elke dag leggen ze tussen de 15 en 20 kilometer af, met in totaal zo’n 120 kilometer op de teller. Dat vraagt om een goede planning. “Het is meivakantie, dus het is wat drukker. We hebben gelukkig van tevoren een route uitgestippeld en hotels geboekt.” De voorbereiding kwam ook goed van pas toen onderweg sprake was van stroomuitval in delen van Spanje en Portugal. Kritiek op toerisme

Dat de Camino steeds toeristischer wordt, is niet voor iedereen een positieve ontwikkeling. Paus Franciscus uitte daarover vorig jaar zijn zorgen en benadrukte het belang van het behouden van de christelijke geest van de pelgrimstocht. Denk bijvoorbeeld dan aan toeristen die ‘rolkofferpelgrims’ worden genoemd, omdat die hun bagage laten vervoeren van hotel naar hotel. Ook Mariëlla en haar vader maken gebruik van die service. Zelf dragen ze alleen een rugtas en overnachten in kleine dorpen langs de route.

Ook Mariëlla en Ari zijn rolkofferpelgrims (foto: Mariëlla van Vugt).

Toch ervaart ze weinig negatieve reacties van andere wandelaars. “Wij merken niet bij andere reizigers ofzo die dan wel met hun volledige bagage lopen, dat die dan denken van: nou, daar heb je ze weer ofzo.” De sfeer onderweg omschrijft ze als vriendelijk en verbonden. “Iedereen wenst elkaar gewoon ‘Caminho’ (een goede reis).”

"Bijzonder dat ik dit nog met mijn vader kan doen."