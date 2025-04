Het is de eerste zomerse dag en hier is het 't warmst in Brabant

Brabant heeft voor het eerst dit jaar een zomerse dag te pakken: op meerdere plekken in de provincie is het kwik woensdagmiddag de 25 graden gepasseerd. Het warmst is het in Woensdrecht, rond halfvier was het daar 25,9 graden. Met 25,5 graden zit Eindhoven daar net onder.

Voor een zomerse dag is een temperatuur van 25 graden of hoger nodig. “Dus op dit moment hebben we officieel een zomerse dag te pakken, de eerste van het jaar in de provincie”, zegt meteoroloog Floris Lafeber van Weerplaza. Wel is de maximumtemperatuur voor deze woensdag volgens hem daarmee bereikt.

Ook in de rest van Nederland is het officieel zomers weer. Om tien voor halfvier steeg de temperatuur in De Bilt naar 25 graden. Het is vroeger dan gebruikelijk, want gemiddeld wordt het op 16 mei pas voor het eerst zomers op het hoofdstation. Donderdag lijkt het nog warmer te worden. “Dan kan het op enkele plekken 28 graden worden in onze provincie. Dat is echt veel warmer dan het gemiddelde. Normaal wordt het op 1 mei zo’n 19 graden”, zegt Lafeber. Afkoelen

Vrijdag is het voor ons ook nog een hele mooie dag, met temperaturen die die van donderdag kunnen evenaren. “Maar daarna wordt het minder. Zaterdag wordt al een wisselvallige dag met mogelijk regen en een gevoelstemperatuur van 20 graden. Zondag zal het maximaal 12 graden worden. Dus we moeten ervan genieten nu het nog kan”, besluit Lafeber.