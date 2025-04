Moeder en zoontje (2) nog in ziekenhuis na verwoestende brand in huis

Het huis aan het Volderhof in Helmond waar woensdagochtend brand uitbrak, is onbewoonbaar verklaard. Dat bevestigt de gemeente Helmond. De moeder en haar zoontje liggen nog in het ziekenhuis en krijgen zuurstof toegediend, zegt buurvrouw Pamela.

De buurvrouw bracht samen met de vader van het gezin ook een bezoekje aan het ziekenhuis. "Moeder heeft derdegraads brandwonden op haar schouder, rug en voet. Zij en haar zoontje hoesten nog rook op en krijgen zuurstof toegediend. Ze waren wel aanspreekbaar en stabiel, maar moeten zeker nog een nacht in het ziekenhuis blijven", vertelt Pamela.

De vrouw en haar zoontje hebben volgens Pamela veel geluk gehad dat zij snel konden ontsnappen. "Mijn buurvrouw was ziek thuis en werd wakker van de rookmelder. Toen ze naar beneden ging, sloegen de vlammen al uit de keuken. Ze heeft het vuur nog proberen te blussen, maar is snel met haar kind naar hun slaapkamer gegaan om uit het raam te schreeuwen. Als het iets langer had geduurd, waren ze er misschien niet meer geweest", vertelt Pamela geëmotioneerd.

Buurtbewoners vingen het 2-jarige zoontje op toen de moeder met hem in het raam stond. De moeder wist later via een ladder uit het raam naar beneden te klimmen. In het huis zaten op het moment dat de brand uitbrak zeven katten. Zij zijn gered door de brandweer en hebben het allemaal overleefd.