Oud-speler Heerkens moest Peter Maes de laan uit sturen: 'We moesten wel'

Bij het kampioenschap van Willem II vorig seizoen vierde verdediger Freek Heerkens nog volop feest met trainer Peter Maes. Sinds twee weken is de 35-jarige oud-speler echter technisch directeur en moest hij Maes het vervelende nieuws brengen dat die per direct moest vertrekken. "Het liefst neem je niet de beslissing om met de trainer te stoppen, maar uiteindelijk moesten we wel."

Heerkens nam afgelopen seizoen na de laatste competitiewedstrijd afscheid als profvoetballer. Dat deed hij bij de club waarmee hij voor de tweede keer de titel pakte. Hij verliet Willem II niet, want hij ging verder als coördinator voetbalbeleid& transformatie. Een kleine twee weken geleden volgde positieverbetering toen hij werd gevraagd als tijdelijk opvolger van de naar KV Mechelen vertrokken Tom Caluwé.

Als interim-technisch directeur moest hij al binnen twee weken vervelend nieuws brengen aan trainer Peter Maes. Na maar twee punten in dertien wedstrijden dit kalenderjaar nam de club afscheid van de Belgische trainer, die vorig seizoen nog werd bejubeld vanwege het kampioenschap. "Het was een heel moeilijke beslissing. We zijn Peter Maes zeer erkentelijk voor wat hij heeft betekend voor Willem II. Als speler had ik al een goede en respectvolle band met hem en die is gebleven. Maar dat gevoel moet ik wel scheiden van mijn huidige functie", zegt Heerkens.

"Dit seizoen is er altijd goed overleg geweest waar we het team konden verbeteren of hoe we iets konden bewerkstelligen zodat de resultaten beter zouden worden. Dat is helaas niet gelukt. We hopen met deze beslissing dat we met een nieuwe dynamiek de slotfase van de competitie ingaan."

Met nog vier wedstrijden te gaan neemt assistent-trainer Kristof Aelbrecht de taken als hoofdtrainer over. "We hebben het volste vertrouwen in Kristof en de rest van de technische staf. Aan een andere trainer hebben we niet gedacht, al kan die mogelijk wel voor een schokeffect zorgen. Maar als je je handhaaft, zit je wel met een trainer die je voor de korte termijn had bedacht. Wij denken ook aan de lange termijn."

"Iedereen hunkert naar resultaat."

Binnen de spelersgroep voelt Heerkens de gretigheid. "Iedereen wil de schouders eronder zetten en hunkert naar resultaat. Ik ben ervan overtuigd dat we de komende wedstrijden goede resultaten gaan boeken. Willem II is een club die op vele vlakken Eredivisiewaardig is en daarom heb ik vertrouwen in handhaving." Of Heerkens na dit seizoen aanblijft als technisch directeur, is nog niet duidelijk. "Dat is een optie, maar bij de club zijn we aan het bekijken hoe we de technische leiding willen invullen. Na dit seizoen volgt daar uitsluitsel over."

"Heimwee naar het veld is er niet."

Het zelf voetballen mist hij in ieder geval niet. "Ik moet mezelf herinneren aan hoe ik me de laatste seizoenen heb gevoeld. Ik had altijd pijntjes en zeker geen kleine pijntjes. Nee, heimwee naar het veld is er niet."