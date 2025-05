Gevaarlijke situaties op een festival voorkomen, zo doen ze dat

In de file voor de camping, een lange rij bij de ingang en een bomvolle tent: als festivalganger komen deze situaties je vast bekend voor. Het gaat niet alleen van jouw tijd af om lekker te dansen, maar het kan ook gevaarlijke situaties opleveren. Om dat te voorkomen, maken grote festivals gebruik van tientallen camera's, drones en sensoren om de mensenmassa in de gaten te houden. Omroep Brabant kreeg een exclusief kijkje achter de schermen bij Paaspop, waar met man en macht is gewerkt om de veiligheid van bezoekers te garanderen.

Omroep Brabant was welkom op het meest beveiligde stukje van Paaspop, je ziet het in HOE..?:

Op 15-jarige leeftijd begon de Schijndelse Sven Kolk als vrijwilliger bij Paaspop. Inmiddels is hij 27 jaar en coördineert hij als technisch directeur de veiligheid van bezoekers vanuit het hart van het festival. Hij staat bij een groot scherm met plattegrond waarop alle informatie over het festivalterrein in kaart gebracht wordt. Om hem heen hangen beeldschermen met camerabeelden. Meten is weten

"Vanaf de digitale plattegrond kunnen we bijvoorbeeld de positie van de camera's aansturen zodat ze in de juiste richting staan", zegt Kolk. Op het Paaspopterrein hangen meer dan honderd camera's, maar dat is niet de enige techniek waar de meldkamer gebruik van maakt. "We hebben een hoop sensoren waarmee we van alles meten. Bijvoorbeeld de temperatuur, het aantal mensen en de dichtheid in de mainstage. Zo kunnen we goed coördineren waar het druk is en kunnen beveiligers ingrijpen als het nodig is", legt de technisch directeur uit.

Om te voorkomen dat je als feestvierder geen dansplek hebt, worden alle bezoekers die een tent betreden geteld. "In alle grote tenten hangen sensoren die van bovenaf het kruisen van een lijn meten. Als er iemand ingaat is het plus één, als iemand uitgaat is het min één." Beveiligers komen in actie

Als uit de telling blijkt dat de tent voor tachtig tot negentig procent vol is, verschijnen op een scherm in de controlekamer alle camerabeelden rondom die tent. Vervolgens komen de beveiligers op het festivalterrein in actie. "Dan maken we de ingang steeds kleiner zodat de bezoekersstromen krimpen en we de ingang langzaam kunnen afsluiten", zegt de Udense Teun Schellekens. Als projectleider stuurt hij de beveiligers op Paaspop aan, per dag zijn dat er 125. De sensoren signaleren, maar de beveiligers ter plaatse gebruiken hun voelsprieten en maken de keuzes. "De telling kan zeggen dat het niet vol is, maar mensen kunnen zich in één gebied verzamelen waardoor het toch druk is. Dan kiezen we ervoor om de tent heel even dicht te zetten om een goede verdeling in de tent te krijgen", zegt Schellekens.

De beveiliging sloot op zaterdag kort de Phoenix tijdens het optreden van Typhoon (foto: Omroep Brabant).

Ophoping door wauw-gevoel

Bij de mainstage, de grootste tent ter wereld, wordt zelfs gemeten waar in de tent bezoekers zich ophopen. "We sturen een signaal naar alle aanwezige telefoons. Dan krijgen we een signaal terug waardoor we weten waar iemand ongeveer staat. Je loopt daar aan de achterkant de tent in en vaak hebben mensen een wauw-gevoel, waardoor ze stoppen. We hopen in de toekomst mensen via de led-schermen te informeren dat het voor in de tent rustiger is", vertelt Kolk. Zo kunnen meer mensen genieten van de act en hebben ze ook nog eens voldoende ruimte om te dansen. Drones als extra ogen

Ook de verkeersstromen buiten het festival worden in de gaten gehouden. Vooral bij de in- en uitstroom is het druk in het buitengebied. De drones van de organisatie kunnen snel naar knelpunten vliegen om de situatie te bekijken en dat helpt ook de politie, die alle beelden in een aparte meldkamer in de gaten houdt. "Omdat we van bovenaf beelden maken, hoeven we niet met onze eigen oogjes te kijken. De motoragenten gaan alleen naar plekken waar zij echt nodig zijn", vertelt Willem de Louw, evenementencommandant bij de politie. Naast het coördineren van de verkeersstromen komt de politie ook in actie bij strafbare feiten, zoals vechtpartijen, diefstal of een drugsvondst. "Beveiligers mogen op basis van de huisregels oppervlakkig fouilleren op de kleren. Wij mogen iets verder gaan en waar nodig kan ook een straf volgen", aldus de Louw. In totaal zijn er acht politieagenten aan het werk op Paaspop, dat zo'n 35 duizend bezoekers per dag ontvangt. "We hebben weinig mensen nodig maar de mensen die er zijn, hebben we nodig om dit soort dingen uit te voeren."