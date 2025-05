In dit stoere stenen rijksmonument woon je zoals in een geschiedenisboek

Wonen zoals in een geschiedenisboek. Beter kun je het leven in het oudste stenen huis in Woudrichem niet omschrijven. In de vestingstad is het huis beter bekend als het Jacoba van Beierenhuis of het Klooster. Het eeuwenoude huis aan de Molenstraat staat sinds kort te koop. “Wij hebben hier met veel plezier gewoond, maar we zijn toe aan een volgende stap”, vertellen de huidige bewoners Eelkje en Chris van de Kuilen.

Het stel laat, zodra het huidige huis is verkocht, hun geschiedenis achter in Woudrichem. “Als je hier komt wonen, dan krijg je er ook een rijke historie en prachtige oude verhalen bij”, vertelt Chris.

Met veel enthousiasme duikt hij in zijn historische kennis. “Ons huis is in de volksmond bekend als het Jacoba van Beierenhuis of het Klooster. Na de Tweede Wereldoorlog heeft een pastoor dit pand opgeknapt en twaalf nonnen onderdak gegeven. De nonnen verrichten in die periode veel maatschappelijk werk in de samenleving. Oudere inwoners bewaren er nog steeds mooie herinneringen aan. Iedereen was welkom in het Klooster.”

Halverwege het monumentale huis van Eelkje en Chris aan de Molenstraat en de rivieren Maas en Waal staat een standbeeld van Jacoba van Beieren. “De gravin van Holland had destijds meerdere bezittingen in Nederland, waaronder ons huis. Dat had in die periode nog bijgebouwen en een toren. In het begin van de vijftiende eeuw heeft Jacoba van Beieren het vredesverdrag ‘Zoen van Woudrichem’ ondertekend. Ze heeft daarna nog enige tijd in Woudrichem gewoond.”