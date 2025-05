Botsing op de A58, vertraging richting Bergen op Zoom

Een auto is donderdagochtend tegen een geleiderail gebotst op de A58 bij Rucphen. Er vielen geen gewonden bij de eenzijdige botsing. Wel is er vertraging op de weg richting Bergen op Zoom. Rond kwart voor negen bedraagt die dertig minuten, maar die neemt af. Rijkswaterstaat is bezig met een spoedreparatie. "Tot tien uur kun je met een aangepaste snelheid over beide rijstroken rijden. De omleiding is ingetrokken", meldt Rijkswaterstaat op X.

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.