Een auto is donderdagochtend tegen een geleiderail gebotst op de A58 bij Rucphen. Er vielen geen gewonden bij de eenzijdige botsing. Wel was er vertraging op de weg richting Bergen op Zoom. Er stond rond elf uur vijf kilometer stilstaand verkeer. De linkerrijstrook was dicht. Rijkswaterstaat heeft een spoedreparatie uitgevoerd.

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.