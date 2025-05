Dodelijke explosie in flat te zien op beelden: 'Ik keek in een vlammenzee'

Er zijn beelden opgedoken van de explosie en brand in een appartementencomplex in Raamsdonksveer waarbij woensdagavond iemand om het leven kwam. In de video is een grote vuurbal in het appartement te zien. De politie deelt nog geen details over het slachtoffer.

In de buurt is de gebeurtenis het gesprek van de dag. Niemand lijkt te weten wat er nou precies is gebeurd woensdagavond. De appartementen werden enkele weken geleden pas opgeleverd en zijn dus gloednieuw. Het complex is volgens bewoners niet aangesloten op het gasnetwerk. Overbuurvrouw Hannie Nieuwenhuijsen zag alles gebeuren. “Ik zat op mijn balkon, ging net naar binnen toe en zie en hoor opeens de knal. Ik zag een heel grote vlam. Ik zag zelfs een gordijn naar buiten vliegen. Vervolgens volgde de ene na de andere knal.”

Overbuurvrouw Hannie Nieuwenhuijsen op haar balkon (foto: Rochelle Moes).

Volgens de vrouw volgden er dus meerdere explosies na de eerste knal. “Niet een, maar meerdere, ja. Vooral de eerste knallen waren heel erg hard. Daar schrokken wij hier heel erg van. Echt iedereen die ik hier ken is geschrokken."

"Je bent gewoon bang dat er iets mis is met het pand."

Dennis de Haan en zijn vriend Jeremy zijn de hele ochtend al aan hun balkon aan het schoonmaken, dat zwart ziet van het roet. Volgens Dennis moet de explosie gigantisch zijn geweest, omdat een van de muren in de woning is omgevallen. De explosie heeft veel impact op ze gemaakt. "Ik heb heel licht geslapen, ben heel erg moe. Je bent gewoon bang dat er toch iets mis is met het pand. Al heeft de brandweer dat gelukkig inmiddels uitgesloten."

Dennis maakt zijn balkon schoon (Foto: Rochelle Moes).

Joris woont in een appartement twee verdiepingen boven de woning waar de explosie was. "De knal was ongelofelijk hard. Alsof er een balkon naar beneden viel. Mijn slaapkamerraam stond wagenwijd open en toen ik ging kijken, keek ik recht in een vlammenzee en enorme rookpluim. Ik heb mijn spullen gepakt en ben naar beneden gerend."

"Ik keek recht in een vlammenzee."

Hij kende de overleden vrouw niet. In zijn appartement stinkt het behoorlijk en er is wat roetschade. Vooral mentaal hakt het er bij hem in. "We wonen hier pas net. En als je dan al zo’n dramatisch ongeluk meemaakt, tekent dat wel." Een andere bewoner vertelt dat er nu een groepsapp is aangemaakt met daarin alle bewoners. "Zodat we meer contact hebben, mocht er eens wat aan de hand zijn." Op de meeste vragen heeft de buurt nog geen antwoorden. “Er zal wel iets ontploft zijn, maar wat? Geen idee. Niemand weet het hier. Ik zou het ook niet weten.” Ook een andere bewoner tast in het duister. “Het is verschrikkelijk natuurlijk, dan wil je niet speculeren.” Ontruimd

De naastgelegen woningen werden door de brandweer en de politie ontruimd. Rond middernacht heeft de veiligheidsregio gemeld dat vrijwel alle woningen weer veilig waren en dat bewoners weer terug naar hun huis konden. Bij de brand kwam flink wat rook vrij. Omwonenden werd geadviseerd de ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten