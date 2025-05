Te weinig bewijs voor drugshandel, baas beveiligingsbedrijf voorlopig vrij

De Eindhovense directeur van beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray komt op borgtocht vrij. Hij wordt nog verdacht van witwassen, maar voor de drugsverdenkingen tegen hem ziet de rechter te weinig bewijs. Daarom mag hij de inhoudelijke behandeling van zijn zaak verder thuis afwachten. Wel moet hij een borgsom van een ton betalen, zo werd donderdag duidelijk in de rechtbank in Den Bosch.

Yahya H. (39) is eigenaar van Secutor Security. Het beveiligingsbedrijf heeft ruim 200 medewerkers en doet beveiligings- en bewakingsdiensten voor verschillende organisaties, zoals de gemeente Land van Cuijk. Yahya H. zat donderdag samen met medeverdachte Hafid A. (42) voor de rechter. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de zaak van Yahya en de mede-verdachte onderzoek gedaan naar twee dingen: drugs en witwassen. In het onderzoek werden in februari invallen gedaan in 29 huizen en bedrijfspanden in Brabant, Gelderland en Limburg. Op verschillende plekken werd harddrugs en contant geld gevonden.

Yahya H. komt nu in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak op vrije voeten, omdat de verdenking van drugshandel tegen hem is komen te vervallen. Hij wordt nog wel verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Zo is er gesjoemeld met de administratie van zijn bedrijf en zijn er aanwijzingen dat personeel van Secutor Security cash worden betaald.

De rechtbank ziet geen groot vluchtgevaar als het gaat om Yahya. Hij is zelf vanuit Marokko terug naar Nederland gekomen na een mail van de politie. En toen is hij aangehouden. Ook zijn advocaten zijn deze mening toegedaan. "Er is beslag gelegd op miljoenen. Alleen dat is al een reden om niet weg te gaan", zegt een van hen.

"Ik heb 18 jaar hard gewerkt en nu ben ik binnen 24 uur faiiliet."

Zelf zegt Yahya het niet te begrijpen dat hij een 'drugsbaron' wordt genoemd. "Ik heb achttien jaar hard gewerkt voor mijn bedrijf. Nu ben ik binnen 24 uur failliet. Mijn gezondheid gaat zwaar achteruit. Ik heb suikerziekte en ik kan bijna niet slapen in de cel. Ik ben geen crimineel." Ook staat hij tegenover de rechtbank stil bij zijn zes kinderen, van tussen de 1 en 11 jaar. "Mijn vrouw moet ze nu alleen opvoeden", zegt hij. De rechter besluit dat Yahya de behandeling van zijn zaak in vrijheid mag afwachten. Wel moet hij dus een borgsom van een ton betalen en ook moet hij zich twee keer in de week melden bij het politiebureau. Hij moet zijn paspoort inleveren en voldoen aan alle oproepen van justitie en politie. Dit zal gelden tot de uitspraak in zijn zaak over het witwassen en valsheid in geschrifte. Tegen medeverdachte Hafid A. noemt het OM het bewijs donderdag 'overweldigend'. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een drugslab dat eerder in Luyksgestel werd ontdekt, van het invoeren van meer dan vijfhonderd kilo cocaïne en het voorbereiden van cocaïnehandel. De rechter beslist dan ook dat Hafid A. in elk geval vast blijft zitten tot de volgende zitting. Er is genoeg bewijs en bovendien is er een groot risico op vluchtgevaar. "We moeten er rekening mee houden dat hij de benen neemt. Hij zit al jaren in de drugs." Dat zijn vrouw net is bevallen is niet genoeg om hem nu na drie maanden vrij te laten, meent de rechtbank.