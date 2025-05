Deze heksentest werkt altijd: zware steen aan je been en de plomp in

Heks! Het scheldwoord is al eeuwenoud en klinkt nog regelmatig. En stiekem zijn we ook nog altijd een beetje bang voor vrouwen die we ervan verdenken zo'n duister wezen te zijn. Ze vervolgen en een kopje kleiner maken is er niet meer bij. Maar dat was een paar honderd jaar geleden wel anders. Toen stierven ze nog regelmatig een gruwelijke dood op de brandstapel. Reden voor de oprichting van een heksenmonument bij Kasteel Cranendonck in Soerendonk.

Een slechte oogst, een onverwacht sterfgeval of gewoon een hekel hebben aan iemand. Allemaal redenen om een vrouw te beschuldigen van hekserij. Naar schatting zijn tussen 1472 en 1674 in Nederland pakweg 250 heksen knisperend aan hun einde gekomen. Vaak waren de vermeende duivelsaanbidders arme, alleenstaande vrouwen of meisjes, ook niet ongebruikelijk was dat ze een geestelijke beperking hadden. Kortom, kwetsbare en makkelijke doelwitten die je als zondebok kon aanwijzen voor het onheil dat over jou was uitgestort.

De eerste heks eindigde in 1472 op de brandstapel. Aleyd, de huishoudster van de pastoor in het Gelderse Almen, werd beschuldigd van hekserij. Ondanks dat ze weigerde te bekennen, werd ze veroordeeld en levend verbrand. Het laatste slachtoffer was Entgen Luyten uit Limbricht in 1674. Ze zou een ander meisje ziek en kreupel hebben gemaakt, een kastelein hebben vermoord en ze kreeg de schuld van de dood van wat koeien en paarden. Na een maandenlang proces werd ze dood teruggevonden in haar cel, hangend aan een strop van blauw linnen. Haar lichaam werd begraven onder een galg.

Massaslachting

Een massaslachting onder heksen gebeurde In Roermond. Daar werden in 1613 en 1614 liefst tachtig heksen schuldig bevonden en binnen een paar maanden verbrand.