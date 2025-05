Stan, Anne, Brenna en Tim kiezen voor nieuwe studie om klimaat te redden

Hittestress, langdurige droogte en extreme neerslag. Het klimaat staat op scherp. Stan, Anne, Brenna en Tim komen daarom in actie. Ze willen zich inzetten voor een betere en groene leefomgeving en kozen daarom voor de nieuwe opleiding Groene Leefomgeving aan de HAS green academy in Den Bosch. Deze hbo-opleiding is dit schooljaar gestart en is bedoeld om slim te leren omgaan met het veranderende klimaat.

Hij vindt het zo belangrijk dat hij besloten heeft om ervoor in de schoolbanken te gaan en er zijn beroep van te maken. En met hem nog tientallen andere studenten in de leeftijd van 19 tot 28 jaar, die in september zijn gestart.

?“Ik maak me erg druk over klimaatextremen", zegt Stan van Roessel (20) uit Udenhout. "Als we zo doorgaan, gaat het echt niet goed. We moeten ervoor zorgen dat de aarde leefbaar blijft. Daarom moeten we gaan samenwerken met de natuur."

?Brenna Sijben (21) studeerde mediavormgeving, maar kon geen werk vinden. “Triest of niet, in dit werkveld schreeuwen ze om ons”, zegt ze. “Ik ben heel enthousiast om steden te vergroenen, zonnepanelen en insectenhotels te plaatsen, en oplossingen te verzinnen om regenwater slim op te vangen. Het uitgangspunt is: we gaan het een beetje beter maken”, zegt ze met een lach.

"We leren bijvoorbeeld hoe je om moet gaan met een lange periode van droogte en dan weer een periode van extreme regenval. We leren hoe je water moet bufferen zodat planten toch voldoende water hebben in droge tijden. We leren hoe we biodiversiteit kunnen verhogen en welke plantensoorten goed tegen klimaatextremen kunnen”, legt Anne uit. Het zijn kleine stapjes, geeft ze aan, maar zo hoopt ze toch van betekenis te kunnen zijn.

Tim van Bijnen (28) uit Tilburg heeft dezelfde instelling. Hij werkte eerst bij een evenementenorganisatie maar was van kleins af aan al met de natuur bezig. Hij heeft als kind in Brazilië gewoond en de natuur was daar altijd om de hoek. Zijn moeder komt uit Brazilië. “Ik wil de natuur naar de steden brengen. Groen om je heen is goed voor je mentale gezondheid en bomen brengen koelte. Toch zit niet iedereen te wachten op een boom in de straat omdat het rommel geeft in de herfst en vogelpoep bijvoorbeeld. Ik vind het heel leuk om te kijken hoe je mensen dan toch mee kan krijgen”, zegt hij.

“Mijn eigen stad Tilburg is berucht vanwege de hittestress en daar wil ik ook een verschil maken”, vertelt Tim. Tilburg was op 6 juli 2018 een van de heetste plekken van Europa, warmer dan bijvoorbeeld Rome of Lissabon. Een jaar later liep het kwik in de stad zelfs op tot boven de 40 graden. In de binnenstad van Tilburg kan het acht graden warmer worden dan in het buitengebied. Inmiddels is er veel vergroend, maar Tim ziet nog meer kansen.