NAC baalt van boete: 'Schuld van provocaties door tegenpartij'

NAC heeft van de KNVB een boete van 10.000 euro gekregen en dat vindt de club niet bepaald terecht. Na de wedstrijd tegen AZ op 15 december gooiden NAC-supporters flesjes en bekers op het veld. Maar dat deden supporters omdat ze werden geprovoceerd door spelers van de tegenpartij, zegt NAC. "Die spelers zijn op geen enkele wijze ter verantwoording geroepen", schrijft de club in een verklaring.

Deze nieuwe boete staat vast: NAC gaat niet meer in beroep. Dat laat de club tandenknarsend achterwege. NAC vindt dat het gedrag van de supporters is uitgelokt door de spelers van AZ. "Wij dragen gezamenlijk een verantwoordelijkheid om het publiek een ultieme voetbalavond te bezorgen. Provocaties van voetballers zijn onacceptabel en hebben geen plek op een voetbalveld. Desnoods nemen wij het voortouw om ook spelers hierin verantwoordelijkheid te laten nemen.”

NAC vindt dat de KNVB op moet treden tegen provocaties van spelers. "Wij hebben dit seizoen vaker gezien dat de ambiance in ons stadion voor intense emoties zorgt op het veld. Spelers kunnen hierdoor over de schreef gaan, maar ook zij staan niet boven de wet en moeten tijdens zo’n moment bestraft worden."

Dat NAC een boete krijgt, komt onder meer doordat het de daders nooit heeft gepakt. "In dit geval hebben we de overtreders wel in beeld, maar niet kunnen identificeren. Dit wordt ons aangerekend", zegt algemeen directeur Remco Oversier.

Van de boete van 10.000 euro is 2.500 euro voorwaardelijk opgelegd.