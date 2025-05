Dit dier kreeg een baby zonder ooit een mannetje te hebben gezien

Bij dierenpark De Oliemeulen worden regelmatig jonge dieren geboren, maar zelden was dat zo bijzonder als deze woensdag. Het ei van een watervaraan kwam uit, terwijl er nooit een mannetje in de buurt van het vrouwtje is geweest.

Dat klinkt onwerkelijk, maar er is wel een logische verklaring voor. “Ze noemen dat maagdelijke voortplanting”, vertelt dierenverzorger en bioloog Lars Vermeeren van De Oliemeulen aan Omroep Tilburg. “Het is heel bijzonder, want het komt bijna nooit voor. We zijn dan ook heel blij dat het bij ons in het park is gebeurd.”